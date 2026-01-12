言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、言葉の「頭」や「真ん中」に、日常でよく使う2文字が隠れています。カタカナで表記することが多い言葉も含まれていますが、ひらがなで音のつながりを意識して挑戦してみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□るしし□□□□ゃー□□ろおし▼関連記事【ひらがなクイズ】解けると楽しい！ 共通