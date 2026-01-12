1月12日の静岡県内は冷え込み、18の観測地点のうち8か所でこの冬一番の寒さを記録しました。 【動画】「手がかじかんじゃって」御殿場市でマイナス5．2度 静岡県内も18の観測地点のうち8か所で今シーズン一番の冷え込み ＜竹川知佳記者＞ 「午前6時半のJR御殿場駅前です。街の気温計を見ますと、は氷点下4度を示しています。今日この辺りは雪が降ってはいませんが、風が冷たく体感はさらに寒く感じます。」 1月12日の