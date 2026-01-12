国産レアアースの採鉱試験のため、探査船「ちきゅう」が南鳥島沖へ出港しました。 【写真を見る】「国産のレアアース実現に向けて」採鉱試験のため、探査船「ちきゅう」が南鳥島沖へ出港＝静岡・清水港 探査船「ちきゅう」は、1月6日午前9時すぎ、静岡県の清水港を出港し、日本最東端の南鳥島沖に向かいました。 南鳥島周辺の海底には、レアアースを多く含んだ堆積物が存在していて、今回の採鉱試験は、約600