ＤｅＮＡが１２日、球団Ｘで牧秀悟内野手の自主トレの様子を投稿。着用しているＴシャツが反響を集めた。球団は牧の写真を添え、「同級生が作ってくれたという特製Ｔシャツを着用してトレーニングに励んでいます」と紹介。Ｔシャツには少年時代の牧が変顔している写真がプリントされており、ファンからは「期待通りの牧」、「当時からお調子者っぽいｗ」、「子供の頃から牧ってるｗ」、「陽キャ歴が長い」、「この時代から写真