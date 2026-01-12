オール阪神・巨人結成50周年記念公演『来て！見て！笑て！』東京公演が11日、IMM THEATERで開催。サプライズゲストとして明石家さんまが登場し、客席を大いに盛り上げた。【写真たくさん】豪華ゲストも続々！見どころたっぷりの記念公演オープニングは阪神・巨人が登場。50周年を迎えたことに喜びと感謝を伝えながら、今後の目標として「健康第一」を掲げる。実は、阪神が胃腸炎を患い、おむつをしながら漫才をしていた時期が