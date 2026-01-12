オリックス・宮城大弥投手を兄に持つ、女優、タレントの宮城弥生（１９）が１２日、自身のＸを更新。沖縄でのはたちの集いに出席きたことを報告した。紫の艶やかな晴れ着姿の写真とともに「昨日は約６年ぶりに会う人が多くてみんな久しぶりに会えて嬉しかったです」と喜びを綴った。コメント欄などでは「晴れ着姿可愛い〜」、「振袖素敵」、「すっごく美しい、可愛い。素敵な振袖。帯も良いですね」、「可愛すぎるよ」との声