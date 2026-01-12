中山１１Ｒ・ニューイヤーステークス（Ｌ）・馬トク激走馬＝リラボニート昨年の８月に２勝、３勝クラスを連勝し、オープン２戦目の前走・ターコイズステークスでは小差２着と、一気に重賞通用のポテンシャルを示したスクリーンヒーロー産駒。１番枠から直線で内ラチ沿いを突いてしぶとく粘る内容に丹内祐次騎手は「うまく立ち回れたし、力をつけています」と評価した。栗東・坂路の最終追いでマークした５１秒２―１２秒５は過