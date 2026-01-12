２０１５年箱根駅伝５区で区間記録をマークし、青学大の初優勝に貢献して「３代目・山の神」と呼ばれた神野大地（３２）＝Ｍ＆Ａベストパートナーズ選手兼監督＝が１２日、東京・新宿区のアルペントーキョーで行われたランクリニック＆トークイベントに参加。イベント終了後、取材に応じ、２０２６年も選手兼監督として現役を続行する考えを明かした。「今、故障中で走れず、レースプランはありませんが、まだ、プレイングマネー