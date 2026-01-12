【メルボルン（オーストラリア）１２日＝吉松忠弘】元世界ランキング４位で現２３８位の錦織圭（ユニクロ）の予選１回戦は、日本時間１３日、ＡＮＺアリーナ第４試合に組み込まれた。第１試合は日本時間午前８時開始。錦織は、同２４６位のキメ・コペヤンス（ベルギー）と対戦する。両者は初対戦。この日、約３０分ほど練習した。予選１回戦に出場する後輩、坂本怜（ＩＭＧ）の練習相手を務める形で、自らも練習した。坂本が打