今日12日(月・祝)の東海地方は、強烈寒気の影響で、名古屋や岐阜など平野部でも、今シーズン初めての積雪となりました。明日13日(火)は一転、気温が上昇し、雪解けが進むでしょう。なだれや屋根からの落雪、路面状況の変化に注意してください。今日12日東海の今後の天気雪の見通し今日12日(月・祝)、岐阜県や愛知県の大雪のピークは越え、雪は止んでいる所が多くなっています。日本付近は冬型の気圧配置が続いていますが、西か