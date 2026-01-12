官製談合防止法違反などの罪で逮捕・起訴された前市長の辞職に伴う土佐清水市長選挙が11日告示され、前県議の橋本敏男氏が無投票で初当選しました。土佐清水市長に無投票で初当選を決めたのは、前の高知県議会議員で無所属の新人橋本敏男氏（67歳）です。橋本氏は災害に強い郷土を作り、一次産業と観光業を核とした稼げる経済の創出や人口減少対策として定住の促進や交流人口を増やしていくことなどを公約に掲げていたほか、今回の