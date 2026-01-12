NMB48の芳賀礼（19）が12日、大阪天満宮で成人式イベントに参加した。黒を基調に色とりどりの花がちりばめられた振り袖姿に「普段、私服がピンクだったり、リボンがいっぱいだったり、女の子らしいお洋服を着ることが多いので、そことの違いを見せたくて、大人っぽさも出したくてシックな感じにまとめてみました」早生まれのため、まだ二十歳の誕生日を迎えていないが、二十歳を迎えたあかつきには「何か1つ大きな契約をしてみたい