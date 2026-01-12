NMB48の坂下真心（20）が12日、大阪天満宮で成人式イベントに参加した。青と水色を基調としたさわやかな装いに「着ていると安心感があって落ち着きます」と笑顔。NMB48の“スポーツ番長”として、昨年は大阪マラソン完走やTBS系特番「オールスター感謝祭」の「赤坂5丁目ミニマラソン」に出演するなど、名前に違わぬ活躍。「昔から思っていたスポーツの楽しさをもっとたくさんの人に知ってもらいたいという思いがより一層強くなった