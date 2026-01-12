JR西日本によりますと、きょう（12日）午後0時39分ごろ、姫新線の勝間田駅構内で信号トラブルが発生したため、津山駅～佐用駅間で運転を見合わせています。運転再開のめどはたっていないということです。（午後1時20分現在）