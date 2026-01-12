テゲバジャーロ宮崎は12日、飯塚高のFW塚本一咲(18)が今シーズンから加入することを発表した。塚本は昨年夏の全国高校総体(インターハイ)に出場し、飯塚の全国初となるベスト8進出に貢献。優秀選手の1人に選ばれた。クラブは公式サイトで次のように紹介している。「塚本一咲選手は福岡県出身。高校サッカー界を代表する育成環境、強豪である飯塚高校の大型フォワードです。180cmを超える身長とスピードを活かした献身的なプ