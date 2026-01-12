横浜FCは12日、GKフェリペ・メギオラーロ(26)が契約交渉中のため、現時点でチーム活動に参加していないと報告した。今後については正式に決定次第、改めて発表するという。同選手は過去に母国ブラジルやアメリカのクラブ、ヴィッセル神戸でプレーし、2024年に横浜FCへ加入。昨季J1リーグ戦は2試合の出場だった。