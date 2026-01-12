11日（日）、セリエA女子の第19節が行われ、女子日本代表のセッター関菜々巳が所属するブスト・アルシーツィオは、スカンディッチと対戦した。 第1セット、関はスターティングメンバーとしてコートに立つ。序盤はサイドアウトが続いたが、スカンディッチのクイックを交えた多彩な攻撃に苦しみ点差が開く。終盤、、ブスト・アルシーツィオがブロックポイントを挙げる場面もあったが序盤に