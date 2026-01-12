歌手の荻野目洋子（57）が12日、自身のX（旧ツイッター）を更新。年齢について思いを記した。荻野目は前日11日、ライブ帰りに乗った新幹線での食事について投稿。「スタッフさんが用意してくださった、株式会社荻野屋さんの釜飯を頂く荻野目。昔はホーム立ち売りで購入した事のある思い出の味。変わらない美味しさに感動しました！」と写真とともに紹介した。この投稿に対し「昔はホーム立ち売りで購入した事のある思い出の味って