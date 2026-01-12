ÎÁÍý°¦¹¥²ÈÊ¿Ìî¥ì¥ß¡Ê78¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ëNHKÎÁÍýÈÖÁÈ¡ÖÊ¿Ìî¥ì¥ß¤ÎÁá¤ï¤¶¥ì¥·¥Ô¡ª¡×¤¬12Æü¡¢À¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊµÁÊì¤ò²£ÌÜ¤ËÎäÀÅ¤ËÄ´Íý¤ò¿Ê¤á¤¿¥ì¥ß¤Î¼¡ÃË¤ÎºÊ¤Ç¡¢ÎÁÍý²È¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÏÂÅÄÌÀÆü¹á¡Ê38¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢ÈÖÁÈÆâ¤äX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£2015Ç¯¡ÊÊ¿27¡Ë¤ÎÇ¯Ëö¤Î½é²óÊüÁ÷¤«¤é10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÉÔÄê´üÆÃÈÖ¡£Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ëËÌÀî·Ê»Ò¡¢Ê¿Ìî¤Î¡ÈÌÁÍ§¡É¤ÎµÓËÜ²È»°Ã«¹¬´î»á¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£¤µ¤é