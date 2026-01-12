名古屋競馬所属の宮下瞳調教師（４８）は、昨年１１月に調教師免許を取得するまで騎手として活躍。地方競馬通算１３８２勝と国内女性騎手最多勝記録を保持する。女性騎手として一時代を築き上げてから２か月もたたないうちに厩舎を開業。早くも管理馬を出走させた。競馬人としてスピード感あふれる活動を展開する同師に現在の胸中を聞いた。（取材・構成＝松井中央）―調教師試験合格発表から約１か月半での開業。準備など大