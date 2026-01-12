結成15周年イヤーを迎えたBABYMETALが、イギリス・THE O2 ARENA、アメリカ・Intuit Domeと世界各地でアリーナ公演をSOLD OUTさせてきたワールドツアーの日本凱旋公演となる＜BABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 SPECIAL ARENA SHOW IN JAPAN LEGEND - METAL FORTH＞を、1月10日(土)・11日(日)にさいたまスーパーアリーナで開催した。2025年にリリースした最新アルバム『METAL FORTH』は全米ビルボードアルバム総合チャートで9位にラン