◆ＨＢＣ杯（１２日、札幌・大倉山ジャンプ競技場＝ヒルサイズ１３７メートル、Ｋ点１２３メートル）海外遠征組不在で行われた。１１日にＷ杯札幌大会代表入りを決めた５３歳のレジェンド・葛西紀明＝土屋ホーム＝は、３位と３・３点差の４位だった。男子は、山元豪（３０）＝ダイチ＝、女子は、岩佐明香（２９）＝大林組＝が制した。１回目に１１４メートルで７位と出遅れた葛西は、２回目に１２８・５メートルを飛んだ。１回