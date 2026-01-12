女優でプロキックボクサーの顔も持つ宮原華音が11日、自身のインスタグラムを更新。筋トレに励む姿を公開した。 【写真】努力の証し！見事な腹筋です 「お正月はしっかりのんびりからの…スイッチON」と投稿。「デッドリフトT着てルーマニアンデッドリフトでプチ追い込み」とつづり、トレーニング中の写真や動画などを掲載した。 続けて「2026年も"いつでも動ける女優”でいるために体づくりは手を抜か