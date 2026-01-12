オリンピック冬季競技大会ミラノ・コルティナ2026公式記念コイン ミラノ・コルティナオリンピック(2026年2月6日開幕)の公式記念コインの販売予約の受け付けが、1月13日に始まります。 記念コインは、一部の都市銀行や、中国銀⾏・香川銀行などの一部の地方銀行、一部地域を除く労働金庫各支店で扱います。 販売されるのはA.50ユーロ金貨 132万円(国内限定 250枚） B.20ユーロ金貨 33万円(同 550枚）