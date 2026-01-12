AlbaLinkが、2025年12月15日に東京証券取引所グロース市場へ上場。「空き家をゼロに」というミッションのもと、空き家の買取再販事業を展開する同社の新たなステージ。 AlbaLink「東京証券取引所グロース市場上場」 上場日：2025年12月15日市場：東京証券取引所グロース市場本社所在地：東京都江東区代表取締役：河田 憲二 株式会社AlbaLinkは、「TOKYO PRO Market」から「東証グロース市場」への上場を果た