NMB48¤ÎºäÅÄ¿´ºé¡Ê20¡Ë¤¬12Æü¡¢ÂçºåÅ·ËþµÜ¤ÇÀ®¿Í¼°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£ÀÖ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¿¶¤êÂµ»Ñ¤Ë¡Ö¡Ø¥¶¡¦²¦Æ»¡Ù¤ÊÀ²¤ìÃå¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¤Þ¤È¤á¤Æ¤¹¤Ã¤­¤ê¤µ¤»¤Æ¡¢ÏÂÉ÷¤Ê´¶¤¸¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤â²¦Æ»¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤Î¤ÇÀ²¤ìÃå¤â²¦Æ»¤Ë¡×¤È¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Æó½½ºÐ¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥«¥é¡¼¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ä¥³¥¹¥á¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥â¥Ç¥ë¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¬¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎSNS¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï