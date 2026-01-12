女優で声優の戸田恵子が10日に自身のアメブロを更新。歌手の石川さゆりと過ごした休日についてつづった。この日、戸田は「今日は完全OFFにて。石川さゆりさんちにずーっと居りましたー！」と報告。「今日の始まりは〜午後1時に最寄り駅に自車でさゆりさん自ら運転でお迎えに来てくれて、お嬢さんがやってる小さな畑に行きまして、お野菜の収穫からスタート」したことを明かした。続けて「土に触れるのは久しぶり。天気も良かったし