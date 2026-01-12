強い冬型の気圧配置と上空の寒気の影響を受け、石川県内は雪や風が強まりました。冬型の気圧配置は次第に緩みますが、能登では昼過ぎにかけ高波に警戒してください。12日の県内は強い冬型の気圧配置の影響で沿岸部を中心に強い風が吹き、横殴りの雪が降る天気となっています。午前11時時点の各地の積雪は、白山河内で21センチ、七尾で14センチ、加賀中津原で9センチ、金沢で2センチなどとなっています。観光客は「すごい、一瞬で積