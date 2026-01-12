ボートレース鳴門の「スカパー！・JLC杯ルーキーシリーズ第1戦」が12日に2日目の開催が行われた。1Rオープニングを制して、初日2Rの1着に続いて連勝スタートを切ったのは竹間隆晟（25＝大阪）。「ペラは自分の形に叩きました。ターンして進んでいく感じはありますね。もらった時からは足の感じはだいぶ違っている」と変化を実感。自身の調整を施して着実に上積みを果たしている。「（連勝で）いいスタートを切れましたね。方