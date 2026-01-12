アメリカのトランプ大統領は反政府デモが続くイランについて「非常に強力な選択肢を検討している」と述べ、軍事介入の可能性を改めて示しました。アメリカトランプ大統領「米軍も検討中だ。我々は非常に強力な選択肢を検討している」トランプ大統領は11日このように述べ、イランの反政府デモ参加者を保護するため軍事介入の可能性を改めて示しました。「1時間ごとに状況報告を受けていて、判断を下すつもりだ」と話しています。