伊勢崎オートのＧＩ「第４９回シルクカップ」最終日（１２日）５Ｒ発売中、１２Ｒ優勝戦出場選手紹介が行われた。青山周平（４１＝伊勢崎）は昨年、この大会で史上初となる同一ＧＩ５連覇を達成。今回、記録を更新する６連覇を目指す。周平コールの中、ファンの前で「今日はすごくワクワクしています。６連覇を決められるように頑張るので応援してください」と笑顔で好走を誓った。