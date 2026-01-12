タレントのいとうあさこ（55歳）が、1月12日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。“20歳の頃にしていたこと”を語った。きょう12日は成人の日ということで、「あさこさんはハタチの頃って何してたの？」と聞かれたいとうは「働かない殿方のためにめっちゃ働いてました（笑）」と語る。そして「はじめてお付き合いした方だったんで、なんか…やり方がほかによくわからなくて。楽しかったな。いい思い出」と語っ