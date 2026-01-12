二人きりでいる時間が長いドライブデートなら、思いやりが伝わるチャンスがたくさんあるので、あなたの腕の見せどころかもしれません。そこで今回は、10代から30代の独身女性206名に聞いたアンケートを参考に「冷たい風が吹く日のドライブデートで女性をキュンとさせる気遣い」をご紹介します。【１】方向が逆でも女の子を家の真ん前まで送り届ける「片道30分かかるのに家まで送ってくれた。おかげで最後まで快適」（20代女性）と