女子プロゴルフの馬場咲希（サントリー）が成人の日を迎えた１２日、地元の東京・日野市内で行われた「二十歳の集い」に出席した。２０歳の馬場は、鮮やかな黒と金色の振り袖姿で参加。「二十歳のＰＲ発表」として壇上に立ち、出席者を代表してあいさつした。「本日、私たちは成人の日を迎えました。このような素晴らしい式典を開催していただいた関係者の皆様、ここまで育ててくれた家族、地域の皆様に心より感謝申し上げま