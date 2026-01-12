女優の橋本環奈が１２日、東京・港区内のホテルで行われた「二十歳（はたち）のつどい」にサプライズゲストとして登壇した。壇上から晴れ着姿の参列者を見て「１９、２０歳の皆さんおめでとうございます。晴れやかな姿で、皆さんすごいステキだなと思います」と目を輝かせた。橋本は小学生の時に芸能界入りし、成人式にも参加できなかったというが「日々仕事をしていくなかで色々な人と作品とで合わさせていただいているけど、