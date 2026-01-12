１１日、ハルビン市内を流れる松花江で、馬に乗り記念撮影する観光客。（ハルビン＝新華社記者／王建威）【新華社ハルビン1月12日】中国黒竜江省ハルビン市を流れる松花江では、厳しい寒さが続く冬本番を迎え、氷と雪に覆われた川面が、そり遊びや各種アトラクションを楽しめる氷雪レジャーランドに姿を変えている。多くの観光客や市民が訪れ、冬ならではのレジャーを満喫している。１０日、ハルビン市内を流れる松花江で記念撮