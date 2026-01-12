政治ジャーナリストの田崎史郎氏が１２日、ＴＢＳ系「ひるおび！」で、高市早苗総理が通常国会で解散を検討しているという報道に言及。国民民主党が反対の姿勢を示していることから「根回しという感覚が不足しているんじゃないか」と高市総理の姿勢を指摘した。田崎氏は、今回の解散検討について、国民民主党の玉木雄一郎代表が難色を示していることから「国民民主が賛成しないとなると、予算案、参院で否決される。各種法案も