私はチヒロ。ダイチとミユキ（小1）を育てています。私は学生の頃は決して社交的な人間ではなく、友だち作りに苦労しました。大人になってからも特に親しい友だちはできず、ダイチのときに「これではいけない」と思いましたが、結局挨拶する程度のママ友しかできなかったのです。だから、ミユキのときはまわりを観察して「どうしたらママ友ができるのか」「みんなどんな会話をしているのか」参考にすることにしました。なかなかマ