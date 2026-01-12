中山5R・3歳新馬戦（ダート1200メートル）は道中2番手を追走した8番人気スローモーション（牝＝深山、父ミスチヴィアスアレックス）が逃げ粘るヴォンドゥを首差かわして、デビュー勝ちを飾った。騎乗した長岡は「気難しい面があると聞いていましたが、レースではそういう面は見せなかったです。スタートを決めて、取りたい位置が取れましたし、最後もしぶとく走ってくれました。馬に感謝です」と笑顔で振り返った。