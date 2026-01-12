CNN（CNN）米国を拠点とする人権団体は11日、イランで2週間あまり続く反政府抗議デモで少なくとも496人の参加者が死亡したと発表した。人権活動家通信社（HRANA）の集計によると、少なくとも1万681人が逮捕されている。CNNはHRANAが発表した死傷者数や逮捕者数を独自に確認できていない。