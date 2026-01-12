◇卓球 WTTチャンピオンズ ドーハ(7日〜11日、カタール)卓球・WTTシリーズのシーズン開幕戦「WTTチャンピオンズ ドーハ」の女子シングルス決勝が行われ、マカオの朱雨玲選手(世界ランキング7位)が優勝しました。決勝の相手となった中国の陳幸同選手(同4位)は、準々決勝で張本美和選手(同6位)をフルゲームの激戦の末に下し勝ち上がってきました。試合は3ゲーム目までで陳選手に2ゲームを取られるも、朱選手がその後3ゲームを連続で