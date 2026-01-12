¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡ÛÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ1·î10Æü¤è¤ê½ç¼¡Á´¹ñÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡ØÍ¦¼Ô¤Î¥¯¥º¡ÙÂè1¥¯¡¼¥ëOP¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ëTOOBOE¤Î¿·¶Ê¡ÖGUN POWDER¡×¤¬ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£¡È²ÐÌô¡É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖGUN POWDER¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤Ë¡¢º³ºÙ¤Ê°ú¤­¶â¤òÈ¯Ã¼¤ËÊª¸ì¤¬Å¸³«¤¹¤ëºîÉÊ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦TOOBOE¡£Âç¤­¤ÊÏÄ¤ß¤Î¤¢¤ë»þÀª¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë´¬¤«¤ì¤Ê¤¬¤éÀ¸¤­¤ë»ö¤·¤«¤Ê¤¤ÈàÅù¤Î´ñ±ï¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Ê³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å