【ワシントン共同】トランプ米大統領は11日、領有実現を目指すデンマーク自治領グリーンランドの防衛態勢について「犬ぞり2台分だ」とやゆし、米国が守る必要性を訴えた。大統領専用機で記者団に対し、米国が領有しなければ中国やロシアが獲得に乗り出すと主張し「グリーンランドは（米国と）合意するべきだ」と述べた。米メディアによると、デンマークはグリーンランドに犬ぞりを使うパトロール部隊を駐留させている。トラ