デンバー・ナゲッツ vs ミルウォーキー・バックス日付：2026年1月12日（月）開催地：ボール・アリーナ（Denver）最終スコア：デンバー・ナゲッツ 108 - 104 ミルウォーキー・バックス NBAのデンバー・ナゲッツ対ミルウォーキー・バックスがボール・アリーナ（Denver）で行われた。 第1クォーターはデンバー・ナゲッツがリ