フェニックス・サンズ vs ワシントン・ウィザーズ日付：2026年1月12日（月）開催地：PHXアリーナ（Phoenix）最終スコア：フェニックス・サンズ 112 - 93 ワシントン・ウィザーズ NBAのフェニックス・サンズ対ワシントン・ウィザーズがPHXアリーナ（Phoenix）で行われた。 第1クォーターはフェニックス・サンズがリードし32-28で終了する。第2クォーターはフ