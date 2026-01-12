BMSG×ちゃんみなが手がけたガールズオーディションプロジェクト『No No Girls』のファイナリストとして注目を集めた「ふみの」が『No No Girls』の最終審査からちょうど1年を経た1月11日にシンガー・ソングライターとしてデビュー。同日、HANAメンバーがふみののデビューを祝福するハッピーな動画が公開された。 【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「皆さん、こんにち