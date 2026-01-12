メジャーリーグのストーブリーグは活況を呈しており、2026年シーズンに向けて各球団が積極的に補強を進めている。中でも注目されるのが、3年連続の世界一を目指すドジャースの動向。今後、トップ選手の獲得に動くのかが焦点となっている。MLB公式サイトは11日（日本時間12日）付で、複数の大物フリーエージェント（FA）選手の名前を挙げ、ドジャースが補強すべき選手につい