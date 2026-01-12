ＮＭＢ４８のキャプテンを務める塩月希依音らメンバー１０人が１２日、大阪天満宮で行われた二十歳の集いに登場した。昨年１０月に３代目キャプテンに就任した塩月は、２０歳の節目の目標を問われ、「ＮＭＢ４８で大阪城ホール規模、１万人以上の会場でライブができるようなグループを目指します」と、真っ直ぐな目で宣言。「グループの目標でもあるけど、私はライブ、ステージに立つことが大好きなので、個人の目標としても叶