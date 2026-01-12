国立科学博物館筑波実験植物園（つくば市）が、アフリカのナミブ砂漠に分布する絶滅危惧種「キソウテンガイ（奇想天外）」の人工授粉に成功し、種子を採取した。同園によると全国でも珍しく、今後は種子を育てて繁殖を目指すという。キソウテンガイは雌雄異株の裸子植物で、一生でたった２枚の葉しか付けずに２０００年以上も生きるとされる。園内のサバンナ温室で昨年７月、１９９２年に植えた株が初めて咲いているのが確認