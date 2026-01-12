1月10日、台湾・台北ドームで行われた『第40回ゴールデンディスクアワード』で、LE SSERAFIMが貫禄のステージでファンを沸かせた。【映像】美しい腹筋があらわ！大胆衣装のサクラLE SSERAFIMは、日本人メンバー2人を含む5人組ガールズグループ。2025年にリリースした「HOT」、BTSのJ-HOPEをフィーチャリングアーティストに迎えた「SPAGHETTI」が世界中で話題を集め、11月にはグループとして初めての東京ドーム公演を開催した。